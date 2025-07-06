بواسطة قوارب صغيرة.. هجوم مجهول على سفينة قرب موانئ اليمن

شفق نيوز – صنعاء

أفادت وكالة التجارة البحرية البريطانية، يوم الأحد، بتعرض إحدى السفن لهجوم مسلح على بعد 51 ميلاً بحرياً جنوب غرب ميناء الحديدة في اليمن.

وذكرت الوكالة في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "سفينة تعرضت لهجوم مسلح، حيث قامت عدة قوارب صغيرة بفتح النار على السفينة باستخدام أسلحة خفيفة وقذائف هاون".

وأضاف البيان، أن "فريق الأمن المسلح على متن السفينة قام بالرد على إطلاق النار، وما تزال المواجهات مستمرة حتى الآن، بينما تجري السلطات المعنية تحقيقاتها في الحادث".

وخلال الفترة القليلة الماضية، شهدت حركة السفن في البحر الأحمر، هدوءاً ملحوظاً بعد أشهر طويلة من التوتر جراء الاستهدافات التي نظمها "الحوثيون" في اليمن ضد السفن الأجنبية.