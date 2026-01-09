بهلوي يوجه رسالة إلى ترمب بشأن التظاهرات

شفق نيوز- طهران

وجه ولي العهد في النظام الإيراني السابق، رضا بهلوي، يوم الجمعة، رسالة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب، معلقاً على قطع الإنترنت والاتصالات في إيران.

وقال بهلوي، في تدوينة على منصة "إكس"، إن "ملايين الإيرانيين طالبوا بحريتهم هذه الليلة، وردا على ذلك، قطع النظام الإيراني جميع خطوط الاتصال، فقد أغلق الإنترنت، وقطع خطوط الهاتف الأرضية، بل وقد يحاول التشويش على إشارات الأقمار الصناعية".

وأضاف: "أود أن أشكر زعيم العالم الحر، الرئيس ترمب، على تجديد وعده بمحاسبة النظام، لقد حان الوقت لكي يحذو الآخرون، بمن فيهم القادة الأوروبيون، حذوه، ويكسروا صمتهم، ويتحركوا بحزم أكبر لدعم الشعب الإيراني".

وتابع بهلوي، "أدعوهم إلى تسخير جميع الموارد التقنية والمالية والدبلوماسية المتاحة لإعادة الاتصال بالشعب الإيراني حتى يُسمع صوته وتُرى إرادته، لا تدعوا أصوات أبناء وطني الشجعان تُكمم".

يذكر أن الاحتجاجات في إيران قد انطلقت في نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2025 بسبب الانخفاض الحاد في قيمة العملة المحلية (الريال الإيراني) وتأثير ذلك على الأسعار.