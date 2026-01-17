بهلوي يدعو ترمب لضرب إيران ويتعهد بقيادة البلاد نحو "الديمقراطية"

شفق نيوز- واشنطن

دعا نجل شاه إيران، رضا بهلوي، يوم السبت، الرئيس الأميركي دونالد ترمب، على ضرب طهران لما أسماه لـ"منع المزيد من سفك الدماء".

وصرح بهلوي خلال مؤتمر صحفي في واشنطن: "لقد قال الرئيس ترمب إنه إذا ضرب النظام الشعب الإيراني بقوة، فسيواجه عواقب وخيمة". وقد اعتبره الشعب الإيراني رجلا يفي بكلمته.

واعتبر بهلوي أن استهداف الحرس الثوري الإسلامي من شأنه أن "يمنع المزيد من الخسائر في الأرواح وأن يضعف النظام إلى درجة تصبح معها المقاومة (ضد الشعب) بلا جدوى"، وفق زعمه.

وأضاف: "الاحتمالات ليست عادلة لأمة تحاول التغلب على نظام عن طريق الاحتجاج السلمي في الشوارع، لذا فإن الطريقة الوحيدة لموازنة كفة اللعب هي مساعدتهم في الحصول على فرصة أفضل من خلال إضعاف جهاز القمع التابع للنظام".

وتابع: "أعتقد أن الرئيس رجل يفي بكلمته"، لكنه شدد على أنه "بغض النظر عما إذا كان سيتم اتخاذ إجراء أم لا، فنحن كإيرانيين ليس لدينا خيار سوى مواصلة القتال"، حسب تعبيره.

ورأى بهلوي أنه "بالإضافة إلى استهداف هيكل القيادة في الجيش الإيراني، يجب على الدول الأخرى تجميد أصول الحكام من رجال الدين، وطرد دبلوماسيي الحكومة من العواصم العالمية، وتثبيت أنظمة إنترنت "ستارلينك" عبر الأقمار الصناعية لمكافحة التعتيم على الاتصالات في إيران".

وبين: "الشعب الإيراني يتخذ إجراءات حاسمة على الأرض، وقد حان الوقت الآن للمجتمع الدولي للانضمام إليهم بشكل كامل". لكنه قال إن القوات الأجنبية لا تحتاج إلى دخول البلاد للمساعدة في القتال.

وأردف: "أقدام الشعب الإيراني موجودة بالفعل على الأرض.. هم الذين يسيرون ويضحون ويقاتلون من أجل حريتهم كل يوم".

وتعهد بهلوي إذا تمت الإطاحة بالنظام، بقيادة "الأمة نحو الديمقراطية والسلام".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، دعا يوم السبت، إلى إنهاء حكم المرشد الإيراني علي خامنئي الذي استمر 37 عاماً، مؤكداً أن "الوقت قد حان" لذلك، على حد تعبيره.

وقال ترمب، في تصريح لموقع "بوليتيكو" الأميركي، وتابعته وكالة شفق نيوز، إن "الوقت قد حان للبحث عن قيادة جديدة في إيران".

وعلّق ترمب على منشورات خامنئي بالقول إنه "مذنب بالتدمير الكامل لبلاده"، مضيفاً أن "ما ارتكبه كقائد يتمثل في التدمير الكامل للبلاد واستخدام العنف بمستويات غير مسبوقة".