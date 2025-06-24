بن سلمان: لم ولن نسمح باستخدام مجالنا لضرب إيران

شفق نيوز/ تعهد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، يوم الثلاثاء، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أن الرياض لن تفتح مجالها الجوي لأي عمل ضد إيران، ولن تكون هناك عمليات ضدها انطلاقا من القواعد الأمريكية في المملكة.

وقال بزشكيان خلال الاتصال بحسب وكالة "مهر" الايرانية، "مستعدون لحل الخلافات بين إيران والولايات المتحدة وفق الأطر الدولية، وليس لدينا أي مطالب تتجاوز حقوقنا، وفي هذا الصدد، نرحب بأي مساعدة من الدول الصديقة والشقيقة".

وتابع: "نؤمن إيمانا راسخا بأن الولايات المتحدة والنظام الصهيوني يسعيان لإثارة الفتنة بين الدول الإسلامية، بينما تسعى إيران إلى تعزيز الوحدة والسلام في المنطقة".

من جهته أشار بن سلمان إلى أن "المملكة العربية السعودية أدانت جميع هجمات إسرائيل ضد إيران منذ البداية".

وأشار إلى "سعينا لخلق وحدة بين جميع الدول لإدانة هذا العدوان، بذلنا جهودا حثيثة للتشاور مع مختلف الدول للضغط على إسرائيل لوقف هجماتها".

وأضاف بن سلمان خلال الاتصال، بحسب الوكالة الايرانية، قائلاً: "نحن وكل دول المنطقة لم ولن نفتح مجالنا الجوي لأي عمل ضد إيران، ولن تكون هناك عمليات ضد ايران انطلاقا من القواعد الأمريكية في بلداننا، ونحن نتفهم أيضا قراركم بالرد على الهجوم الأمريكي".

وفي وقت سابق، جدد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان التأكيد على أن بلاده لا تسعى للحصول على سلاح نووي، لكنها ستواصل الدفاع عن حقوقها المشروعة، وذلك مع بدء سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بينها وبين إسرائيل بعد حرب امتدت 12 يوماً.