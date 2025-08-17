بمشاركة 37 دولة و800 شركة.. دمشق تحتضن معرضها الدولي (صور)

شفق نيوز- دمشق

تستعد العاصمة السورية لانطلاق الدورة الـ62 من معرض دمشق الدولي في مدينة المعارض خلال الفترة الممتدة من 27 آب/ أغسطس حتى 5 أيلول/ سبتمبر 2025، في حدث اقتصادي يعد فرصة لإعادة تنشيط السوق المحلية وجذب استثمارات عربية وأجنبية.

وقال المسؤول الإعلامي في معرض دمشق الدولي، حمود زوعة، لوكالة شفق نيوز، إن "الدورة الحالية ستشهد مشاركة واسعة، حيث سجلت حتى الآن 37 دولة عربية وأجنبية وأكثر من 800 شركة محلية وخارجية، والتنسيق مستمر مع مختلف الجهات لتقديم تسهيلات متعددة للمشاركين".

وأضاف أن "إعادة تنظيم المعرض اليوم تأتي في إطار السعي لإحياء دوره التاريخي وتعزيز مكانة سوريا كوجهة اقتصادية وتجارية إقليمية".

وأشار زوعة، إلى أن أجور المساحات داخل المباني المجهزة حُددت بـ150 دولاراً للمتر المربع، مقابل 120 دولاراً في المباني غير المجهزة"، مبيناً أن "المعرض سيتيح لرجال الأعمال والمستثمرين الاطلاع على المنتجات السورية وبحث إمكانية توقيع عقود تجارية على هامش الفعالية".

هذا وعقد الأمين العام لرئاسة الجمهورية، ماهر الشرع، اجتماعاً وزارياً لمتابعة التحضيرات، حضره وزراء الإعلام والثقافة، ومعاون الأمين العام، ومحافظ ريف دمشق، حيث أكد أهمية أن تكون النسخة الحالية من المعرض، وهي الأولى بعد "تحرير سوريا"، نسخة استثنائية تعكس العراقة السورية وتعيد إبراز مكانة هذا الحدث التاريخي.

وعرضت وزارة الثقافة برنامجاً ثقافياً متنوعاً يتضمن أمسيات شعرية وعروضاً فلكلورية وأزياء تراثية إضافة إلى أنشطة للأطفال.

ووفقاً للتعليقات الرسمية، فإن التحضيرات الميدانية للبنية التحتية وصلت إلى نسبة الإنجاز فيها ما بين 70 و80%، فيما يستمر تنظيم الاحتياجات اللوجستية للمشاركين.

من جهتها، أصدرت غرفة تجارة دمشق دعوة مفتوحة للمشاركين المحليين والدوليين للحضور والاستفادة من باقات الرعاية المتاحة، بهدف إبراز صورة سوريا الاقتصادية الجديدة وتعزيز دور دمشق كمركز تجاري إقليمي.

وفي هذا السياق، أوضح المحلل الاقتصادي نادر يوسف لوكالة شفق نيوز، أن "مشاركة الشركات العراقية في هذه الدورة تحمل أهمية خاصة، نظراً لتنامي العلاقات التجارية بين بغداد ودمشق"، مشيراً إلى أن "العراق يُعد من أكبر المستوردين للمنتجات السورية، خصوصاً المواد الغذائية والزراعية والصناعية، فضلاً عن كونه المعبر التجاري الأهم أمام الصادرات السورية نحو الخليج".

ويُعتبر معرض دمشق الدولي من أقدم وأبرز المعارض في المنطقة، حيث انطلق لأول مرة عام 1954، وكان يُقام سنوياً ليجمع بين الأنشطة الاقتصادية والثقافية والفنية.