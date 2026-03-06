بمشاركة لاريجاني.. مجلس قيادة إيران المؤقت يجتمع مجدّداً لاختيار خليفة خامنئي

شفق نيوز- طهران

قال الإعلام الرسمي الإيراني، يوم الجمعة، إن مجلس القيادة المؤقت اجتمع للمرة الرابعة لبحث برنامج اختيار المرشد الجديد للبلاد.

وذكرت القناة التلفزيونية الرسمية الإيرانية، أن "أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني شارك في الاجتماع لاطلاع الحاضرين على آخر التطورات".

وأوضحت أن "الاجتماع الرابع لمجلس القيادة المؤقت، جرى خلاله التخطيط لعقد مجلس خبراء القيادة اجتماعاً من أجل اختيار المرشد الجديد، إضافة إلى وضع برنامج للإعلان عن القائد المستقبلي".

وبحسب المادة 111 من الدستور الإيراني، فإنه في حال وفاة المرشد أو استقالته أو عزله، يتعين على مجلس خبراء القيادة اختيار مرشد جديد وإعلانه في أقرب وقت ممكن.

وحتى يتم اختيار المرشد الجديد، تتولى هيئة مؤقتة مكونة من رئيس الجمهورية، ورئيس السلطة القضائية، وعضو من مجلس صيانة الدستور يختاره مجلس تشخيص مصلحة النظام (على أن يكون فقيهاً) مهام القيادة بشكل مؤقت.

وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت في الأيام الماضية عن عقد أعضاء مجلس الخبراء اجتماعاً عبر الإنترنت، وظهرت ادعاءات تفيد بأنه تم اختيار مجتبى خامنئي، نجل المرشد الإيراني علي خامنئي، مرشداً جديداً للبلاد.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أشار إلى أن بروز اسم مجتبى خامنئي كقائد جديد لإيران "أمر غير مقبول".

وأضاف ترمب في تصريحاته، "إن الخليفة الأكثر ترجيحاً في إيران هو مجتبى خامنئي، لكن هذا غير مقبول، لا أريد زعيماً إيرانياً سيواصل سياسات خامنئي ويجبر الولايات المتحدة على خوض حرب جديدة بعد خمس سنوات".

ومنذ 28 شباط/ فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق رشقات صاروخية ومسيرات باتجاه إسرائيل.

وترد طهران بشن هجمات على ما تصفها بأنها "مصالح أميركية" في دول عربية، خلفت قتلى وجرحى وألحقت أضراراً بمرافق مدنية، بينها موانئ ومبان سكنية.