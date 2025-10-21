بمشاركة العراق.. إيران توافق على 53 مشروع استثمار أجنبي بقيمة 262 مليون دولار

شفق نيوز- طهرانوافق مجلس الاستثمار الأجنبي في إيران، اليوم الثلاثاء، على 53 مشروعاً جديداً بقيمة 262 مليون دولار، شملت استثمارات من 13 دولة بينها العراق.وذكرت وكالة "مهر" للأنباء الإيرانية، أن "منظمة الاستثمار والمساعدات الاقتصادية والفنية الإيرانية، عقدت اجتماعا برئاسة حيدري، القائم بأعمال رئيس المنظمة، وبمشاركة ممثلين عن وزارة الخارجية، البنك المركزي، منظمة التخطيط والموازنة، غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة، غرفة التعاون الإيراني، إلى جانب عدد من الوزارات والهيئات المعنية مثل الزراعة، الصناعة والتجارة، الطاقة، الداخلية، النقل والطرق، والأمانة العامة للمناطق الحرة والتجارية الخاصة".وأضافت أن "المشاريع المصادق عليها، شملت استثمارات في قطاعات الإنتاج، والطاقة المتجددة، وإنشاء محطات للطاقة الشمسية، وصناعة السيارات، والتعدين، والزراعة المحمية، والصناعات الدوائية والصحية، والإسكان، والخدمات اللوجستية والنقل الدولي، والخدمات الصناعية".وأشارت المنظمة، بحسب البيان، إلى أن "طلبات الاستثمار جاءت من دول متعددة بينها بريطانيا، البرتغال، الصين، تايلند، إسبانيا، قبرص، الإمارات، تركيا، أفغانستان، باكستان، العراق، عُمان، إضافة إلى إيرانيين مقيمين في الخارج".وأكد البيان أن "الهيئة تعقد اجتماعاتها شهرياً لمراجعة طلبات الاستثمار الأجنبي"، موضحاً أن "حصيلة الاجتماعات الثمانية المنعقدة منذ مطلع العام الإيراني الحالي بلغت أكثر من 310 مشاريع استثمار أجنبي بقيمة تجاوزت 11 ملياراً و 428 مليون دولار".