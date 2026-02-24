بمسميات دينية وتاريخية.. نتنياهو يكشف عن مساعٍ لـ"صناعة" محور إقليمي جديد

شفق نيوز/ الشرق الأوسط

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن مساعٍ لـ"صناعة" محور جديد يحتوي كامل الشرق الأوسط لمواجهة ما وصفه بـ"الإسلام المتطرف".

وقال نتنياهو إن إسرائيل تواجه "محور شيعي جريح"، في إشارة إلى خصومها الإقليميين، وأيضاً "المحور السني للإخوان المسلمين"، وأن بلاده تسعى إلى إنشاء محور خاص بها يضم "الدول التي تعارض محوري الإسلام المتطرفين".

وأضاف نتنياهو الذي استخدم تعبيراً توراتياً بمناسبة عيد البوريم، قائلاً إن هذا المحور يمتد "من الهند إلى كوش"، موضحاً أن الحديث يدور عن "دائرة كاملة تحيط بالشرق الأوسط، وما بينهما وحتى داخل البحر الأبيض المتوسط".

و"كوش" مسمى تاريخي وجغرافي يُطلق على مملكة نوبية قديمة في السودان عاصرت الحضارة الفرعونية في مصر وازدهرت في الأول قبل الميلاد لتصل ذورتها بغزو الفراعنة واحتلال مصر.

وفي ما يتعلق بقطاع غزة، أوضح نتنياهو أن إسرائيل "استعادت المختطفين حتى آخرهم"، مشيراً إلى راني غويلي الذي وصفه بـ"بطل إسرائيل".

وشدد على أن المرحلة المقبلة تقتضي استكمال المهمة، مضيفاً أنه تم الاتفاق مع "القوة الدولية" و"مجلس السلام" على ضرورة نزع سلاح حركة حماس، وأن غزة يجب أن تجرد من سلاحها، وأن ذلك "سيحدث إما بالطريق السهلة أو بالطريق الصعبة".

وأكد أن إسرائيل ترى أن الضمانة الوحيدة لعدم عودة غزة إلى تشكيل تهديد لها تكمن في أن تكون "المسؤولية الأمنية" بيدها.

وتطرق نتنياهو إلى ما وصفه بـ"جبهة الإرهاب" في الضفة الغربية، مشيدا بالتنسيق بين الشاباك والجيش الإسرائيلي في مهاجمة ما اعتبرها بؤر إرهاب داخل مخيمات اللاجئين، قائلا إن هذه العمليات أنقذت "الكثير جدا من الأرواح"، على حد تعبيره.

كما أشار إلى وجود "مئات الآلاف من قطع السلاح غير القانونية"، مؤكدا ضرورة تقليص هذا المخزون ومصادرته ومحذرا من أن "يوما عاصفا قد يأتي".

وربط نتنياهو بين ضبط السلاح غير القانوني ومكافحة الجريمة في المجتمع العربي داخل إسرائيل، مؤكدا أن الهدف هو ترسيخ "دولة قانون".