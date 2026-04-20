بمبلغ زهيد.. إسرائيلي ينقل معلومات عن شقيقه الجندي

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أفادت "القناة 15العبرية"، مساء اليوم الاثنين، بأن مستوطناً حصل على (150 شيكل) نحو 50 دولارا، مقابل نقل معلومات عن شقيقه الجندي في الجيش.

وبحسب القناة، فإن المستوطن نفذ مهام أخرى بمبالغ إضافية.

يذكر أن وسائل إعلام إسراىيل، قد أفادت في وقت سابق، بأن السلطات في تل أبيب اعتقلت شخصين للاشتباه بتجسسهما لصالح إيران.

ونقلت الوسائل عن مصادر، أن أحد الموقوفين كان يخطط للسفر إلى إحدى الدول العربية، بهدف تلقي تدريبات، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.