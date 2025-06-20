"بلومبيرغ" تكشف عن اختراق إيران لكاميرات المراقبة في الداخل الإسرائيلي

شفق نيوز/ كشفت وكالة "بلومبيرغ"، يوم الجمعة، عن اختراق إيران لكاميرات المراقبة الأمنية داخل إسرائيل لجمع معلومات استخبارية.

وذكرت الوكالة أنه في وقت سابق من هذا الأسبوع، وبعد أن مزقت الصواريخ الباليستية الإيرانية المباني الشاهقة في تل أبيب، ذهب مسؤول سابق في الأمن السيبراني الإسرائيلي إلى الإذاعة العامة لإصدار تحذير صارخ "أوقفوا كاميرات المراقبة المنزلية الخاصة بكم أو غيّروا كلمة المرور".

و قال نائب المدير العام السابق للهيئة الوطنية للأمن السيبراني في إسرائيل، رفائيل فرانكو، يوم الإثنين الماضي "نعلم أنه خلال اليومين أو الثلاثة أيام الماضية، حاول الإيرانيون الاتصال بالكاميرات لفهم ما حدث ومكان إصابة صواريخهم لتحسين دقتها".

ويدير فرانكو، الآن، شركة "كود بلو" المتخصصة في أزمات الأمن السيبراني.

وأكد متحدث باسم المديرية الوطنية للأمن السيبراني في إسرائيل، وهي وكالة حكومية، استهداف الكاميرات المتصلة بالإنترنت بشكل متزايد في إطار التخطيط الحربي الإيراني.

وقال المتحدث يوم الإثنين الماضي "شهدنا محاولات طوال الحرب، وهذه المحاولات تتجدد الآن". ورغم تداول صور مواقع الاصطدام في إسرائيل على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنها تخضع لحظر رسمي.