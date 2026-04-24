بلومبرغ: إيران تواصل تحميل النفط على الناقلات رغم الحصار الأميركي

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أفادت وكالة "بلومبرغ"، يوم الجمعة، بأن إيران تواصل تحميل النفط على الناقلات.

وقالت الوكالة، إنه نقلاً عن صور أقمار صناعية وبيانات ملاحية، فأن التحرك الإيراني جاء رغم حصار أميركا لمضيق هرمز.

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، في وقت سابق من اليوم الجمعة، إعادة توجيه 34 سفينة ضمن إجراءات الحصار على الموانئ الإيرانية.

وذكرت (سنتكوم) في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "يستمر الحصار ضد السفن الداخلة أو الخارجة من موانئ إيران".

وأضافت: "حتى الآن، قامت القوات الأميركية بإعادة توجيه 34 سفينة".