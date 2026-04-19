"بلومبرغ": حركة السفن التجارية في هرمز توقفت تماماً

أفادت وكالة "بلومبرغ"، يوم الأحد، بأن بيانات التتبع أظهرت توقف حركة مرور السفن التجارية عبر مضيق هرمز بالكامل.

وذكرت الوكالة، أن ‏التوقف جاء بعد الارتفاع الطفيف الذي شهده يوم أمس السبت.

وأكدت طهران، عبر تصريحات لمسؤولين كبار، في وقت سابق من اليوم الأحد، وجود نظام جديد يحكم مضيق هرمز، وأن فرض الأمن "انتهى".

وتأتي هذه التطورات، تزامناً مع إعلان المتحدث العسكري باسم مقر "خاتم الأنبياء" الإيراني يوم أمس، إعادة إغلاق مضيق هرمز كما كان الحال خلال النزاع العسكري الذي شهدته المنطقة طيلة 40 يوماً.

وأكد المتحدث أن المضيق سيبقى تحت إدارة القوات المسلحة وبمراقبة مشددة، مشيراً إلى أن استمرار هذا الوضع مرهون بعدم التزام الولايات المتحدة بضمان حرية حركة السفن من وإلى إيران.