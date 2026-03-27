بلومبرغ: تطويق إيران بقوات أميركية جزء من "الغموض الإستراتيجي"

شفق نيوز- متابعة

أفادت وكالة "بلومبرغ"، يوم الجمعة، بأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لا تخطط حالياً لشن هجوم بري على إيران، لكنها أكدت أن هذا الخيار قد يتغير بوقت لاحق.

ونقلت الوكالة الأميركية، عن مصادر مطلعة، قولها إن "إدارة دونالد ترمب أبلغت حلفاءها بأنها لا تخطط حالياً لشن غزو بري ضد إيران، رغم نشر آلاف الجنود في المنطقة".

وبحسب المصادر، فإن الرئيس الأميركي قد يغيّر موقفه في أي لحظة أو يقدم على تنفيذ هجوم داخل إيران، في ظل استمرار التصعيد العسكري".

وأشارت إلى أن القوات الأميركية المنتشرة في الشرق الأوسط قد تُستخدم للمساعدة في عمليات إجلاء المواطنين الأميركيين، أو لإبقاء حالة من "الغموض الاستراتيجي" بشأن نوايا واشنطن، بحسب بلومبرغ.

وكانت وسائل إعلام أميركية، كشفت الأسبوع الماضي، عن وجود استعدادات لاحتمالية نشر قوات برية في إيران.

وقالت قناة فوكس نيوز نقلا عن مسؤول أميركي، إن "المجموعة البرمائية للسفينة بوكسر و4500 من مشاة البحرية في طريقهم إلى الشرق الأوسط".

كما بينت قناة سي بي إس عن مصادرها، أن "مسؤولين في البنتاغون أجروا استعدادات مفصلة لاحتمال نشر قوات برية أمريكية داخل إيران".