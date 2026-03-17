بلومبرغ: الهند وتركيا حصلتا على موافقة إيران لعبور سفن في هرمز

نقل تقرير لوكالة "بلومبرغ"، يوم الثلاثاء، عن مسؤولين هنود وأتراك بأنهم تلقوا موافقة إيرانية على مرور سفنهم عبر مضيق هرمز.

وأفاد التقرير بأن السفن التجارية الساعية لعبور مضيق هرمز باتت مضطرة للتنسيق مع إيران والحصول على موافقتها المسبقة، في ظل تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن بعض شركات الشحن ودولاً، من بينها الهند وتركيا، تواصلت مباشرة مع طهران لضمان مرور سفنها بأمان، بعدما أصبح العبور عبر المضيق أكثر تعقيداً وخطورة.

وأشار إلى أن إيران لم تعلن إغلاق المضيق رسمياً، لكنها تفرض رقابة فعلية على حركة الملاحة، حيث يتم السماح بالمرور بشكل انتقائي وفق اعتبارات سياسية وأمنية.

وأضافت المصادر أن بعض السفن حصلت بالفعل على إذن عبور، فيما لا تزال سفن أخرى بانتظار الموافقة، ما أدى إلى تأخير في حركة الشحن وارتفاع تكاليف النقل البحري.

كما أوضح التقرير أن هذه الإجراءات خلقت ما يشبه "مسار عبور غير رسمي عبر إيران"، إذ باتت السفن تعتمد على قنوات اتصال مع السلطات الإيرانية بدلاً من المرور الحر التقليدي.

ولفتت "بلومبرغ" إلى أن هذا الوضع يعكس تحولاً في قواعد الملاحة الدولية، إذ أصبح أحد أهم الممرات البحرية في العالم خاضعاً لقيود فعلية رغم عدم إعلانه منطقة مغلقة.