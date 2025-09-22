بلجيكا تنضم للدول المعترفة بفلسطين وتلوح بعقوبات على إسرائيل

شفق نيوز- بروكسل

تعتزم بلجيكا، اليوم الاثنين، إعلان اعترافها الرسمي بالدولة الفلسطينية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في خطوة لوّح خلالها وزير خارجيتها ماكسيم بريفو بفرض عقوبات على إسرائيل.

وبهذه الخطوة، تنضم بلجيكا إلى قائمة تضم كندا والبرتغال وبريطانيا وفرنسا وأستراليا وإسبانيا، اعترفت أو تعتزم الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وكان بريفو قد أعلن في 12 أيلول/سبتمبر أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، مؤكداً أن "هناك عقوبات صارمة على الحكومة الإسرائيلية".

وكتب الوزير البلجيكي في تدوينة عبر منصة "إكس": "خلال الأشهر الأخيرة، أكدت مراراً وتكراراً التزام بلجيكا بتحقيق السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط المبني على حل الدولتين".

وأشار بريفو إلى أن بلجيكا تنضم عبر هذه الخطوة إلى 141 دولة أخرى اعتمدت إعلان نيويورك بقيادة فرنسا والسعودية، مؤكداً أن "هذه ليست نهاية المطاف، بل علامة فارقة".

وأضاف: "في 22 أيلول/سبتمبر، سنجتمع مجدداً في نيويورك لتأكيد هذا الزخم والعمل معاً من أجل مستقبل يعيش فيه شعبان – إسرائيلي وفلسطيني – جنباً إلى جنب في سلام وأمن".