"بلبلة" في لبنان بعد اعتقال عنصر بحزب الله "متعاون" مع إسرائيل

شفق نيوز/ أوقفت الأجهزة الأمنية اللبنانية، في بلدة حاروف في قضاء النبطية، شابا بتهمة التعاون مع الاستخبارات الاسرائيلية ويدعى محمود أيوب، وهو عضو في حزب الله.

ويشغل أيوب، المدير المالي في مستشفى راغب حرب، بحسب معلومات أوردتها قناة العربية، وقد بينت أن "توقيفه أحدث بلبلة في مسقط رأسه حاروف، ما دفع بعدد من الأهالي إلى التوجه للمستشفى، لا سيما أن أيوب على معرفة دقيقة بكل أسماء مرضى الحزب وعائلاتهم الذين يدخلون إليها".

ةفي حوزة أيوب كل التفاصيل عن حركة المستشفى منذ سنوات عدة، في حين رجحت المعلومات أن يكون الموقوف قد عمل على تسريب "داتا" هؤلاء إلى الاستخبارات الإسرائيلية.

كما أفادت المعلومات أيضا بأنه قد يكون عمل ضمن شبكة تضم نحو 700 متفرغ في "حزب الله"، وتنشط في حاروف التي تشكل بيئتها خزانا للحزب في النبطية.

يشار إلى أن أيوب أوقف في النبطية بواسطة فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي وبالتنسيق مع جهاز أمن "حزب الله".

أتى هذا التوقيف بعد نحو 3 أسابيع من توقيف محمد صالح، المنشد الديني المقرب من حزب الله بتهمة التخابر مع إسرائيل.

وكان حزب الله مني بخسار فادحة خلال المواجهات بينه وبين إسرائيل العام الماضي، بعدما أعلن فتح ما سمّاها جبهة إسناد لحماس في غزة. إذ اغتيل أغلب قادته العسكريين الكبار، فضلا عن أمينه العام حسن نصرالله وخلفة هاشم صفي الدين، وغيرهما من "مجلس الحزب الجهادي والشرعي".

فيما بينت تلك الخسائر اختراقاً أمنياً واستخباراتياً كبيراً ضمن شبكته، تجلت بقوة خلال "عملية البيجر" الضخمة التي أدت إلى تفجير تلك الأجهزة بالمئات من عناصره.