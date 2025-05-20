بلا نتائج.. نتنياهو يسحب وفد تفاوضه مع حماس من الدوحة

شفق نيوز/ أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الثلاثاء، إعادة فريق التفاوض الرئيسي مع حركة حماس من قطر إلى إسرائيل.

وقال بيان نشرته صحيفة "معاريف" العبرية، إن فريق التفاوض الإسرائيلي الرفيع، سيعود إلى إسرائيل للتشاور، فيما سيبقى طاقم العمل الفني في الدوحة حالياً.

وأضاف البيان أن "إسرائيل وافقت على المقترح الأمريكي بشأن إعادة المحتجزين، وهو مقترح يستند إلى صيغة ويتكوف"، متهماً حركة حماس برفضه.

بدوره، أبلغ مسؤول إسرائيلي بارز موقع "والا" أن نتنياهو لديه انطباع بأن "المفاوضات استنفدت"، ويرى أن وجود الفريق هناك لم يعد مجدياً بسبب الجمود في المفاوضات.

ومنذ انهيار الهدنة الهشة التي استمرت شهرين واستئناف إسرائيل عملياتها في قطاع غزة في 18 آذار/ مارس الماضي، فشلت المفاوضات التي تتوسط فيها كل من قطر والولايات المتحدة في تحقيق اختراق.