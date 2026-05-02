بلاغ عن اقتراب قارب من ناقلة بضائع بسواحل اليمن

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، يوم السبت، بوقوع حادث بحري على بعد 84 ميلاً بحرياً جنوب غربي مدينة المكلا في اليمن.

وذكرت الهيئة أن "ناقلة بضائع أبلغت عن اقتراب قارب صغير وسفينة صيد منها"، دون تقديم مزيد من التفاصيل عن طبيعة الحادث أو تبعاته.

وفي تطور جديد، أعلن خفر السواحل اليمني عن تحديد موقع ناقلة النفط "المختطفة". وذكر في بيان، أن يعمل على "متابعتها واتخاذ اللازم لاستعادتها وضمان سلامة طاقمها".

وكانت المهمة البحرية الأوروبية بخليج عدن "سبيدس"، حثت نهاية آذار مارس الماضي، السفن على الابتعاد عن المياه الاقليمية اليمنية بعد إعلان جماعة الحوثي دعم إيران وتصاعد حدة التوترات في المنطقة.

ونوهت المهمة في بيان إلى أن مستوى الخطر "متوسط"، و على السفن غير المرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة الأميركية الابتعاد عن المياه اليمنية.