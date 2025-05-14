بقيمة 200 مليار دولار.. ترامب يعقد صفقة "بوينغ" مع قطر

شفق نيوز/ وقعت قطر، يوم الأربعاء، اتفاقية لشراء 160 طائرة من شركة بوينغ الأمريكية بقيمة 200 مليار دولار لصالح الخطوط الجوية القطرية.

وتم توقيع الاتفاقية من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني خلال زيارة ترامب للدولة الخليجية.

وعلّق الرئيس الأمريكي على الصفقة، قائلا: "قيمتها أكثر من 200 مليار دولار و160 على صعيد عدد الطائرات، هذا رائع".

وأضاف ترامب موجهًا حديثه للرئيس التنفيذي لبوينغ، كيلي أورتبرغ، الذي كان موجودًا في الغرفة عند توقيع الاتفاقية: "هذا رقم قياسي يا كيلي. تهانينا لبوينغ".

وكان الأمير تميم قد استقبل الرئيس ترامب اليوم الأربعاء في الدوحة بمستهل زيارته للعاصمة القطرية المحطة الثانية من زيارته الخليجية، وذلك بعد يوم حافل من الدبلوماسية وعقد الشراكات في الرياض يوم أمس الثلاثاء.

ومن المخطط أن يقضي ترامب يوما كاملا في الدوحة، قبل أن يتوجه غدا إلى الإمارات آخر محطة في جولته الخليجية.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا" أن زيارة ترامب تعد ثاني زيارة يقوم بها رئيس أمريكي إلى دولة قطر بعد زيارة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش عام 2003.

وأضافت أن الزيارة تعكس الأهمية الكبيرة والمكانة البارزة التي تحظى بها دولة قطر كشريك استراتيجي للولايات المتحدة ووسيط موثوق في الدبلوماسية الإقليمية، لا سيما في ظل التحديات والظروف بالغة الدقة التي تمر بها المنطقة والعالم.