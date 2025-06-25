بقيمة 146 مليون دولار.. البنك الدولي يدعم كهرباء سوريا

شفق نيوز/ كشف البنك الدولي، يوم الاربعاء، عن تقديمه منحة بقيمة 146 مليون دولار لمساعدة سوريا في استعادة إمدادات كهرباء في عموم البلاد.

وذكر البنك في بيان، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "المشروع الطارئ للكهرباء في سوريا (Syria Emergency Electricity Project-SEEP) يهدف إلى إعادة تأهيل خطوط النقل والمحطات الفرعية للمحولات الكهربائية المتضررة، وتقديم المساعدة الفنية لدعم تطوير قطاع الكهرباء، وبناء قدرات مؤسساته".

بدوره، قال جان كريستوف كارّيه، مدير قسم الشرق الأوسط في البنك الدولي، إنه "من بين الاحتياجات العاجلة لإعادة الإعمار في سوريا، يبرز تأهيل قطاع الكهرباء كاستثمار ضروري لا جدال فيه، لتحسين ظروف المعيشة للسكان، ودعم عودة اللاجئين والنازحين، واستئناف خدمات حيوية كالمياه والرعاية الصحية، والمساهمة في إطلاق عجلة التعافي الاقتصادي".

وأضاف أن "هذا المشروع يمثل الخطوة الأولى في إطار دعم متصاعد يعتزم البنك الدولي تقديمه لسوريا في طريقها نحو التعافي والتنمية".

وأوضح البيان، أن "المشروع سيموّل إعادة تأهيل خطوط النقل عالية الجهد، بما يشمل خطي نقل رئيسيين بجهد 400 كيلوفولت تضرّرا خلال النزاع، من أجل استعادة الربط الإقليمي مع الأردن وتركيا، كما ستُجرى أعمال إصلاح لمحطات تحويل عالية الجهد قريبة من مراكز الطلب في أكثر المناطق تضرراً، والتي تستضيف العدد الأكبر من اللاجئين العائدين والنازحين داخلياً، إضافة إلى توفير قطع الغيار ومعدات الصيانة اللازمة".

كما سيقدّم المشروع أيضا دعما فنيا لوضع استراتيجيات رئيسية لقطاع الكهرباء، وإصلاح السياسات واللوائح، ووضع خطط استثمارية لضمان استدامة القطاع على المديين المتوسط والطويل. كما سيُقدّم الدعم لبناء قدرات المؤسسات المسؤولة عن الكهرباء لضمان تنفيذ هذه السياسات والإصلاحات، وفقاً للبيان.

من جهته، علَّق وزير المالية السوري، يسر برنية، قائلا إن "الاستثمار في قطاع الكهرباء يعد أساسياً لتحقيق التقدم الاقتصادي، وتوفير الخدمات، وتحسين سبل العيش".

وأضاف أن هذا المشروع هو الأول للبنك الدولي في سوريا منذ نحو 4 عقود، معبراً عن أمه بأن يمهد الطريق لبرنامج دعم شامل لمساعدة سوريا على المضي قدماً في طريقها نحو التعافي والتنمية طويلة الأمد.