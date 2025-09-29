بقطار تجريبي.. السكك الحديدية السورية تعود للحياة

شفق نيوز- دمشق

أعلنت الخطوط الحديدية السورية، يوم الاثنين، إعادة تشغيل قطار ركاب تجريبي يربط بين مدينتي حلب ودمشق، بعد سنوات من التوقف نتيجة الأضرار الكبيرة التي لحقت بالبنية التحتية لقطاع السكك، جراء الحرب وما رافقها من سرقة ونهب للمعدات.

وقال مدير عام الخطوط الحديدية السورية، أسامة حداد، لوكالة شفق نيوز، إن "الجهود المبذولة جاءت ضمن الإمكانيات المحدودة والموارد المتاحة، حيث تمكن العاملون من إعادة تأهيل مجموعة من عربات القطارات المخصصة لنقل الركاب، مشيراً إلى أن كل مجموعة – المسماة (الترنزيت) – تتألف من خمس عربات وتستوعب نحو 250 راكباً، أي ما يعادل سعة 5 حافلات".

وأضاف حداد، أن الهدف من التجربة هو التأكد من جاهزية القطارات ومسار الخطوط، والوصول إلى مؤشرات واضحة لتحديد الاحتياجات المطلوبة لتعزيز عملية النقل خلال الفترة المقبلة، مبيناً أن تكاليف التشغيل لا يمكن احتسابها حالياً قبل انتهاء مرحلة التجريب.

وبحسبه فإن الخطوط الحديدية السورية رفعت تقديراتها من الاحتياجات العاجلة إلى وزارة النقل وهيئة الاستثمار، لافتاً إلى أن إعادة تشغيل كامل الشبكة تتطلب استثمارات ضخمة، وأن بعض المشاريع الاستثمارية ستبدأ مع مطلع العام القادم.

وتبلغ أطوال شبكة السكك الحديدية في سوريا نحو 2500 كيلومتر، فيما لا يتجاوز الطول العامل حالياً 1052 كيلومتراً، يتركز معظمها على الخط الممتد بين حلب ودمشق مروراً بحماة وحمص، إضافة إلى خطوط من مناجم الشرقية باتجاه مهين وحمص، وكذلك من حمص إلى طرطوس واللاذقية. أما الخطوط المتوقفة فتشمل حلب - اللاذقية، حلب - الرقة، حلب - الراعي، والخط الرابط مع الأردن الذي يخضع حالياً لدراسة لإعادة تفعيله.