‏بقائي يعلن توصل إيران إلى اتفاق مع الذرية الدولية حول "الوضع الجديد"

شفق نيوز- طهران

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، يوم الثلاثاء، توصل بلاده إلى تفاهم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن آلية التعامل في ما أسماه "الوضع الجديد" الذي أعقب الهجمات الإسرائيلية والأميركية على المنشآت النووية الإيرانية.

تصريحات بقائي، تأتي في وقت أشار فيه الصحفي لورنس نورمان في صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، إلى إبرام اتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعد لقاء وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم في القاهرة، مع المدير العام للوكالة رافائيل غروسي، ووزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي.

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أكد أن نص بروتوكول التعاون بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية وصل إلى مراحله النهائية فيما يتعلق بتنفيذ الالتزامات والضمانات.

وقال بقائي، بحسب وكالة الأنباء "مهر" الإيرانية، إن "النص يراعي الوقائع الميدانية الناجمة عن الهجمات غير القانونية التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية".

كما أشار متحدث الخارجية الإيرانية إلى أن "النص يراعي أيضا قانون مجلس النواب بهذا الشأن واعتبارات المجلس الأعلى للأمن القومي"، مشيراً إلى "عقد 3 جولات من المفاوضات بين ممثلي إيران والوكالة".

وأوضح أن "زيارات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى تونس ومصر تمثل جزءاً من المشاورات المستمرة مع الدول الإقليمية والإسلامية لتبادل وجهات النظر حول التطورات الدولية".

ولفت بقائي إلى أن "عراقجي سيعقد اجتماع مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال زيارته للقاهرة لاختتام المفاوضات حول بروتوكول جديد للتعاون بين إيران والوكالة".

وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، قال أمس الاثنين، إن المحادثات مع إيران بشأن استئناف عمليات التفتيش الشامل أحرزت تقدما، لكنه حذّر من أن الوقت يوشك على النفاد، معرباً عن أمله في التوصل إلى اتفاق خلال أيام.

وقررت إيران تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى يتم تأمين سلامة العلماء والمنشآت النووية وفقا لمعايير وجدول زمني يحدد المجلس الأعلى للأمن القومي، بعد ما تعرضت منشآتها النووية لقصف أمريكي وإسرائيلي خلال حرب استمرت 12 يوماً في حزيران/ يونيو الماضي.