بـ6 مُسيّرات.. الحوثيون يعلنون تنفيذ عمليات ضد إسرائيل

شفق نيوز- صنعاء

أعلنت جماعة أنصار الله اليمنية (الحوثيون)، مساء اليوم الثلاثاء، تنفيذ أربع عمليات عسكرية بواسطة ست طائرات مُسيّرة استهدفت حيفا وأم الرشراش والنقب وبئر السبع.

وأفاد المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع في بيان مصور، بأن تلك العمليات حققت أهدافها بنجاح.

وفي بيانه، جدد المتحدث تحذيرات القوات المسلحة للشركات كافة التي تتعامل مع الموانئ الإسرائيلية بأن سفنها سوف تتعرض للاستهداف بغض النظر عن وجهتها، ودعاها إلى إيقاف أي تعامل مع تلك الموانئ حفاظاً على سلامة سفنِها وطواقمها.

وكان سلاح الجو الإسرائيلي قد أعلن مساء الثلاثاء، اعتراض مسيّرة أطلقت من اليمن.

وصرح الناطق العسكري للجيش الإسرائيلي بأنه لم يتم تفعيل أي إنذارات وفقاً للسياسة المتبعة.

وأفاد شهود عيان بأن الجيش اعترض المسيرة في خليج إيلات أقصى جنوب إسرائيل.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، تنفذ جماعة الحوثي هجمات متكررة بالصواريخ والطائرات المسيّرة ضد أهداف إسرائيلية، تقول إنها تأتي دعماً للفلسطينيين في قطاع غزة.

وردت إسرائيل على تلك الهجمات بضربات جوية استهدفت ميناء الحديدة ومنشآت حيوية للطاقة وبنى تحتية في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين باليمن، ما أسفر عن خسائر بشرية ومادية.