بـ11 صاروخاً ومسيرة.. الحوثيون يعلنون استهداف "مواقع حساسة" في إسرائيل

شفق نيوز - صنعاء

أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن، يوم الاثنين، استهداف مواقع حساسة في اسرائيل بطائرة مسيرة و11 صاروخاً.

وذكر المتحدث باسم الجماعة في بيان، أن "الدفاعات الجوية اليمنية تمكنت من الرد بنجاح على هجمات اسرائيل التي استهدفت مدناً يمنية عدة، وفي رد على هذه الاعتداءات، أطلقت اليمن 11 صاروخًا وطائرة مسيرة على مواقع حساسة، من بينها مطار بن غوريون وميناء أشدود".

وأضاف ان "جميع الصواريخ والطائرات المسيرة أصابت أهدافها بدقة، ولم تتمكن منظومات الدفاع الصاروخي الإسرائيلية من اعتراضها".