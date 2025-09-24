بغداد و"التعاون الخليجي" يبحثان العمل المشترك وتقدم الربط الكهربائي

شفق نيوز- واشنطن

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج، جاسم محمد البديوي، يوم الأربعاء، سبل تعزيز علاقات التعاون بين العراق والمجلس، وآفاق العمل المشترك، كما تم التطرق إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال استقبال فؤاد حسين لمحمد البديوي في مقر البعثة العراقية لدى الأمم المتحدة على هامش أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأمريكية.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية العراقية ورد لوكالة شفق نيوز، فقد أشار حسين خلال اللقاء إلى أهمية المضي قدماً في تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، وتفعيل أعمال اللجنة المشتركة، مثمناً في الوقت نفسه قرب إنجاز مشروع الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج.

كما شدد حسين على خطورة التوترات القائمة في المنطقة، مؤكداً أن أي تصعيد عسكري قد يهدد استقرارها الجغرافي والسياسي، وأن العراق يدعو إلى اعتماد الحوار والتفاهم كسبيل لمعالجة الخلافات، ويؤكد في هذا السياق على أهمية التهدئة وتعزيز الاستقرار لما فيه مصلحة شعوب المنطقة.

ولفت البيان إلى أن حسين استعرض خلال اللقاء أيضاً المسار الديمقراطي في العراق، مشيراً إلى الاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات المقبلة، بما يعكس التزام العراق بخيار الديمقراطية وترسيخ مؤسسات الدولة.