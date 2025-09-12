بغداد وطهران.. مذكرة تفاهم لمراقبة ومكافحة المخدرات

شفق نيوز- طهران

أعلنت طهران، يوم الخميس، عن توقيع مذكرة تفاهم مشتركة مع بغداد، بهدف توسيع آفاق التعاون والتنسيق المشترك في مجال مراقبة المخدرات والمؤثرات العقلية ومكافحتها.

وأفادت وكالة مهر الإيرانية للأنباء، أن المذكرة وقعت خلال الزيارة التي يقوم بها حسين ذوالفقاري، ممثل الرئيس الايراني والأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، الى العراق بدعوة من وزير الصحة الذي يتولى مسؤولية اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات في البلاد، وذلك من اجل المشاركة في الاجتماع الثاني للجنة المشتركة لمكافحة المخدرات بين البلدين".

وأضافت "ونظراً لرغبة البلدين في توسيع آفاق التعاون والتنسيق المشترك في مجال مراقبة المخدرات والمؤثرات العقلية ومكافحتها على أساس الاتفاقيات الدولية ومذكرات التفاهم الثنائية ذات الصلة بجرائم المخدرات والمؤثرات العقلية الموقعة بين البلدين، عُقد الاجتماع الثاني للجنة المشتركة لتنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بهدف مراجعة الإجراءات والبرامج المستقبلية في بغداد".

ومن بين البنود الرئيسية لهذه المذكرة، بحسب الوكالة الإيرانية، هي "زيادة المراقبة على المعابر الحدودية، وبناء قدرات قوات إنفاذ القانون من خلال عقد ورش عمل تعليمية متبادلة، وتطوير القدرات العلمية للمتخصصين في مجال خفض الطلب، والوقاية، والعلاج، وبناء القدرات، ونشر وتبادل الأنشطة المشتركة، وزيادة المراقبة على المؤثرات العقلية والمواد الكيميائية الأولية الخاضعة للمراقبة الدولية لمنع استخدامها في التصنيع غير القانوني للمخدرات".