بغداد تطالب أنقرة بالتعاون لحل أزمة المياه وإنجاز طريق التنمية

شفق نيوز- أنقرة

أكد سفير جمهورية العراق لدى الجمهورية التركية، ماجد اللجماوي، خلال لقائه المبعوث الخاص لرئيس الجمهورية التركية، رجب طيب أردوغان، إلى العراق، فيصل أرأوغلو، يوم الأربعاء، أهمية التعاون بين البلدين بما يسهم في التخفيف من شح المياه، واستكمال متطلبات مشروع طريق التنمية وإزالة العوائق التي تعترض تنفيذه.

جاء ذلك خلال استقبال السفير اللجماوي، المبعوث الخاص للرئيس التركي في مبنى السفارة العراقية بالعاصمة أنقرة، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

وبحسب بيان لسفارة جمهورية العراق في أنقرة ورد لوكالة شفق نيوز فإن السفير أكد "حرص الحكومة العراقية على تطوير العلاقات والارتقاء بها إلى آفاق أوسع من التعاون والشراكة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والخدمية، وبما ينسجم مع المصالح المشتركة ويحقق تطلعات الشعبين الصديقين".

وشدد اللجماوي، وفق البيان، على "أهمية ترجمة التفاهمات والاتفاقيات الثنائية الموقعة بين البلدين إلى خطوات عملية ملموسة، بما يسهم في التخفيف من شح المياه، ويعكس روح التعاون وحسن الجوار بين البلدين، ويعزز الثقة المتبادلة والشراكة المستدامة في إدارة الموارد المائية المشتركة".

وفيما يتعلق بالمشاريع الاستراتيجية، أكد السفير على "الأهمية البالغة لمشروع طريق التنمية، لكونه يمثل محوراً رئيسياً للتكامل الاقتصادي الإقليمي"، ومشدداً على "ضرورة استكمال جميع متطلباته، وتسهيل إجراءاته، وإزالة العوائق التي تعترض تنفيذه".

من جانبه، استعرض المبعوث الخاص للرئيس التركي "التحديات التي واجهتها بلاده نتيجة انخفاض معدلات هطول الأمطار خلال عام 2025 بنسبة تقارب (70%) مقارنة بعام 2024، الأمر الذي أسهم في حدوث أزمة مائية ملحوظة".

وأكد أن "الآلية التنفيذية التي وقعت في العام الماضي بين البلدين تعد خطوة مهمة لمعالجة هذا الملف وتنفيذ مشاريع البنى التحتية المشتركة في مجال المياه".

وفي محور الاستثمار، أوضح المبعوث الخاص أن "تركيا تحتل موقعاً متقدماً عالمياً في مجالي الاستثمار والبناء"، معرباً عن استعداد بلاده "لتعزيز التعاون مع العراق وتبادل الخبرات، بما يسهم في دعم مسارات التنمية الاقتصادية".

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أن "العراق وتركيا يقفان صفاً واحداً في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة، مع التشديد على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور الثنائي، والعمل المشترك من أجل تحقيق مصالح الشعبين الشقيقين، وتعزيز الأمن والاستقرار، وترسيخ الشراكة البناءة القائمة على الاحترام المتبادل وحسن الجوار"، وفق البيان.