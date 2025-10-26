بغداد تستعد لاستقبال 839 عراقياً من مخيم الهول

شفق نيوز- دمشق

تستعد الحكومة العراقية لنقل دفعة جديدة من مواطنيها القاطنين في مخيم الهول شمال شرق سوريا إلى الأراضي العراقية يوم غد الاثنين، بعد نحو شهرين على تعليق عملية نقل مواطنيه.

وبحسب مراسل وكالة شفق نيوز في سوريا، فإن حافلات عراقية دخلت الأراضي السورية اليوم الأحد، تمهيداً لنقل 839 مواطناً عراقياً من مخيم الهول إلى مخيم الجزعة بمحافظة نينوى.

وأضاف أن عملية النقل تجري بالتنسيق بين الإدارة الذاتية والحكومة السورية بدعم وحماية من قبل قوات التحالف الدولي التي سترافق القافلة ضمن الحدود السورية ولغاية الأراضي العراقية.

وغادرت أواخر شهر آب الماضي 232 أُسرة عراقية بعدد أفراد بلغ 850 شخصاً مخيم الهول إلى الأراضي العراقية.

وفي شهر تموز الماضي، غادرت الدفعة الـ 10 منذ بداية العام 2025 والرحلة الـ 28 من رحلات إعادة العراقيين إلى بلادهم والتي تضمنت 233 أُسرة تضم 812 شخصاً.

وفي 22 شهر حزيران/يونيو الماضي، غادرت أكبر دفعة من العراقيين مخيم الهول إلى بلدهم بعدد أفراد بلغ 935 شخصاً 236 أُسرة، بينما غادرت في منتصف شهر نيسان/أبريل الماضي 241 أُسرة بعدد أفراد 865 شخصاً مخيم الهول نحو الأراضي العراقية.

ومنذ العام 2021، بدأت الحكومة العراقية، بالتعاون مع منظمات دولية، تنفيذ خطة لإعادة عائلات عراقية من المخيم إلى البلاد، حيث يتم استقبالهم في مخيم الجدعة لإعادة تأهيلهم اجتماعياً ونفسياً، وسط اعتراضات محلية متكررة، ولاسيما من ذوي ضحايا تنظيم داعش في نينوى، الذين يبدون تخوفهم من عودة هذه العائلات إلى مجتمعاتهم.