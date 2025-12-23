بغارة إسرائيلية..مقتل ثلاثة من حزب الله بينهم عنصر استخباراتي لبناني

شفق نيوز- بيروت

أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الثلاثاء، أنه تمكن من تصفية ثلاثة عناصر من حزب الله في جنوب لبنان بينهم عنصر مرتبط بجهاز المخابرات اللبناني.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، أن "الغارة التي نفذت أمس استهدفت العناصر الثلاثة أثناء عملهم على التخطيط لتنفيذ عمليات ضد قواته، إضافة إلى محاولاتهم إعادة إعمار بنى تحتية عسكرية تابعة للحزب".

وأشار إلى أن "التحقيق الأولي أظهر أن أحد القتلى كان يخدم بالتوازي في وحدة الاستخبارات التابعة للجيش اللبناني، في حين كان عنصر آخر يعمل ضمن وحدة الدفاع الجوي في قطاع صيدا التابع لحزب الله".

وأكد أنه "ينظر ببالغ الخطورة إلى ما وصفه بعلاقات التعاون بين الجيش اللبناني وحزب الله"، مشددا على أنه "سيواصل العمل لإزالة أي تهديد يستهدف مواطني إسرائيل".

وأضاف الجيش أنه "يواصل استهداف عناصر حزب الله الذين يعملون على إعادة إعمار بنى تحتية"، معتبرا أن "هذه الأنشطة تشكل انتهاكا خطيرا للتفاهمات القائمة بين إسرائيل ولبنان".