بعيد مباحثات مسقط.. واشنطن تفرض عقوبات جديدة على طهران

شفق نيوز- واشنطن

أعلنت الولايات المتحدة الأميركية، يوم الجمعة، فرض عقوبات جديدة للحد من صادرات النفط الإيرانية تشمل استهداف 14 سفينة، وذلك بعد ساعات من اختتام الطرفين جولة من المحادثات في سلطنة عُمان.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية تومي بيغوت في بيان إن الرئيس دونالد ترمب "ملتزم بتقليص صادرات النظام الإيراني من النفط والبتروكيماويات غير المشروعة في إطار حملة الضغط القصوى التي تنتهجها الإدارة الأميركية".

واختُتمت، عصر الجمعة، في العاصمة العُمانية مسقط جولة مفاوضات غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة، بشأن برنامج طهران النووي.

وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن "محادثات اليوم بين الولايات المتحدة وإيران انتهت في الوقت الراهن"، لافتة إلى أن "المحادثات في مسقط قد تستأنف مجدداً".

من جهتها قالت وزارة الخارجية العمانية إن "المحادثات التي انطلقت في مسقط بين إيران والولايات المتحدة، ركزت على تهيئة الظروف المناسبة لاستئناف المفاوضات الدبلوماسية والفنية".