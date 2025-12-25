بعملية أمنية .. اعتقال "والي دمشق" ومقتل "والي حوران" في تنظيم داعش

شفق نيوز - دمشق

أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الخميس، تنفيذ عمليتين أمنيتين منفصلتين في محافظة ريف دمشق استهدفتا خلايا تابعة لتنظيم داعش، و أسفرتا عن اعتقال وقتل اثنين من القيادات في التنظيم المتشدد.

وقال قائد الأمن الداخلي في ريف دمشق، العميد أحمد الدالاتي، إن الوحدات المتخصصة نفذت، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة وبالتنسيق مع قوات التحالف الدولي، عملية أمنية محكمة في مدينة معضمية الشام، عقب متابعة دقيقة ورصد استخباراتي مكثف.

وأوضح أن العملية أسفرت عن إلقاء القبض على المدعو طه الزعبي الملقب بـ"أبو عمر طبية"، الذي يشغل منصب ما يُعرف بـ"والي دمشق" في التنظيم، إلى جانب عدد من مساعديه، وضبط حزام ناسف وسلاح حربي بحوزتهم.

وأضاف الدالاتي أن العملية تشكّل ضربة قاصمة للتنظيم، وتؤكد الجاهزية العالية للأجهزة الأمنية في مواجهة أي تهديد يطال أمن المحافظة ومحيطها.

وفي سياق متصل، أفادت وزارة الداخلية بتنفيذ عملية أمنية دقيقة في بلدة البويضة بريف دمشق، أسفرت عن تحييد الإرهابي محمد شحادة المكنّى "أبو عمر شدّاد"، أحد القيادات البارزة في تنظيم داعش في سوريا، والذي يشغل منصب ما يُعرف بـ"والي حوران".