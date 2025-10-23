بعملية مشتركة بين "قسد" والتحالف الدولي.. اعتقال قيادي بارز في تنظيم داعش بسوريا

شفق نيوز- دمشق

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، اليوم الخميس، إلقاء القبض على أحد أبرز متزعمي تنظيم داعش خلال عملية أمنية نفذتها بدعم من التحالف الدولي في ريف حلب الشرقي.

وقالت القوات في بيان، أطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "فرق العمليات الخاصة (TOL) التابعة لقواتنا، وبدعم مباشر من قوات التحالف الدولي، نفّذت يوم أمس الأربعاء عملية أمنية دقيقة في بلدة مسكنة شرقي مدينة حلب، أسفرت عن اعتقال الإرهابي أحمد خلف الحسين، أحد أبرز متزعمي تنظيم داعش في المنطقة".

وأضافت أن "العملية جاءت بعد رصد ومتابعة استخباراتية دقيقة لتحركات الإرهابي"، مشيرة إلى أن "قوات سوريا الديمقراطية تمكنت من مداهمة موقع اختبائه وإلقاء القبض عليه دون وقوع أي إصابات".

وأوضح البيان، أن "التحقيقات الأولية كشفت أن المعتقل كان يقود خلية تعمل على تأمين المعدات والمواد اللازمة لتصنيع السيارات المفخخة بهدف تنفيذ هجمات إرهابية تستهدف المدنيين وقوات الأمن في شمال وشرق سوريا".

وأكد القوات، "التزامها بمواصلة ملاحقة فلول تنظيم داعش وتعقب خلاياه النائمة، حفاظاً على أمن واستقرار المنطقة وحماية أرواح المدنيين".