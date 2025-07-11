بعمق 800 متر.. الجيش الاسرائيلي ينفذ "عملية تسلل" في لبنان

شفق نيوز– متابعة

نفذ الجيش الاسرائيلي، يوم الجمعة، عملية تسلل لمسافة تزيد على 800 متر داخل الأراضي اللبنانية باتجاه أطراف بلدة بليدا الجنوبية.

وذكرت وسائل اعلام لبنانية، ان "طائرات مسيرة إسرائيلية ألقت قنبلة في بلدة الظهيرة في جنوب لبنان، وقنبلة بالقرب من مواطنين في بلدة كفر كلا الجنوبية، كما وتجاوزت القوات الإسرائيلية الحدود باتجاه أطراف بلدة بليدا الجنوبية وتسللت لمسافة تزيد على 800 متر داخل الأراضي اللبنانية، وألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية بالقرب من المواطنين من دون وقوع إصابات".

كما ألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة على أحد البساتين في بلدة الظهيرة في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت قناة " المنار" المحلية التابعة لحزب الله اللبناني.

ولم تلتزم إسرائيل ببنود اتفاق وقف الأعمال العدائية بينها وبين لبنان الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ولا تزال تجري عمليات تجريف وتفجير وتشنّ بشكل شبه يومي غارات في جنوب لبنان.