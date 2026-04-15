بعضها خاضعة لعقوبات.. سفن إيرانية تعبر مضيق هرمز رغم الحصار الأميركي

شفق نيوز- طهران

أفادت وسائل إعلام إيرانية، يوم الاربعاء، بعبور سفن شحن من مضيق هرمز رغم الحصار الأميركي.

وذكرت وكالة "تسنيم"، أن "سفينة إيرانية تحمل اسم (غلبن) تمكنت من عبور مضيق هرمز، على الرغم من التهديدات التي أطلقتها الولايات المتحدة بفرض قيود مشددة على حركة الملاحة".

وأوضحت الوكالة أن "السفينة (غلبن)، الخاضعة لعقوبات أميركية، واصلت تحركها بالقرب من المضيق متحدية الحصار الذي تفرضه البحرية الأميركية في المنطقة".

وأشارت إلى أن "سفينة الشحن (سي تشامبيون) نجحت أيضاً في عبور مضيق هرمز ودخول بحر عُمان".

وفي وقت سابق من اليوم أكد قائد القيادة الوسطى الأميركية (سنتكوم) براد كوبر في بيان، إنه تم تطبيق الحصار البحري على الموانئ الإيرانية بالكامل، مع احتفاظ القوات الأميركية بالتفوق البحري في الشرق الأوسط.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أعلن، يوم الأحد، الحصار على موانئ إيران، بعد فشل جولة مفاوضات بين الطرفين في إسلام آباد، السبت.

يشار إلى أن القيادة الوسطى الأميركية (سنتكوم)، قد أعلنت في وقت سابق، أنها ستباشر تنفيذ حظر على حركة الملاحة البحرية من وإلى الموانئ الإيرانية، ابتداءً من 13 نيسان/ أبريل الجاري عند الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، وذلك استناداً إلى إعلان صادر عن الرئيس الأميركي.