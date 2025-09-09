بعد 6 عقود.. الشرع في الأمم المتحدة ولقاء مرتقب مع ترامب وأردوغان

شفق نيوز- دمشق

أفادت مصادر سياسية ودبلوماسية سورية، يوم الثلاثاء، بمنح الولايات المتحدة الأمريكية تأشيرة دخول للرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، استعداداً لزيارته المرتقبة إلى نيويورك للمشاركة في الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ووفقاً للمصادر التي تحدثت لمراسلة وكالة شفق نيوز في سوريا، فإن الوفد المرافق للشرع سيضم كلاً من وزير الخارجية أسعد الشيباني ومندوب سوريا الجديد لدى الأمم المتحدة، إبراهيم العلبي.

وأشارت إلى أن التحضيرات جارية لعقد لقاء بين الشرع والرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش اجتماعات المنظمة الدولية، لتعزيز إعادة بناء الثقة بين البلدين بعد اللقاء الأول بين الطرفين الذي عقد في العاصمة السعودية الرياض في أيار/ مايو 2025 برعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

بالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن يزور الشرع "البيت التركي" في نيويورك برفقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بهدف عكس رغبة دمشق في تعزيز علاقاتها مع أنقرة، مما قد يُساهم في استقرار المنطقة.

وتأتي مشاركة الشرع في اجتماعات الجمعية العامة هي الأولى من نوعها لرئيس سوري منذ عام 1967 عندما ألقى نور الدين الأتاسي كلمة الجمهورية العربية السورية، حيث تولى تمثيل البلاد على الدوام وزراء الخارجية السوريون أو المندوبون الدائمون لدى الأمم المتحدة.

وتفتتح أعمال الدورة العادية الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، اليوم الثلاثاء، تحت شعار "بالعمل معا نحقق نتائج أفضل: ثمانون عاماً وأكثر من أجل السلام والتنمية وحقوق الإنسان".