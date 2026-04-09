خامنئي: خرجنا منتصرين من حرب الـ40 يوما وهذا ما ننتظره من جيراننا

شفق نيوز- طهران

وجّه المرشد الإيراني، مجتبى خامنئي، يوم الخميس، رسالة بمناسبة مرور أربعين يوماً على اغتيال المرشد السابق علي خامنئي، مؤكداً ضرورة استمرار حضور الشعب في الميدان كما كان خلال الفترة الماضية.

وقال خامنئي في رسالته، إن "حضور الشعب خلال الأربعين يوماً الماضية كان عاملاً مهماً، وينبغي أن يستمر بهذا الزخم".

وأضاف أن "إيران لا تسعى إلى الحرب، لكنها في الوقت ذاته لن تتنازل عن حقوقها"، مشيراً إلى أن "المستكبرين في العالم كشفوا عن حقيقتهم عندما أقدموا على قتل أطفالنا".

وأضاف المرشد الإيراني، أن "القوات المسلحة، ورغم الأضرار والضربات التي تعرضت لها، تمكنت من تحويل مسار الحرب إلى انتصار كبير".

وأوضح خامنئي، أن إيران ستنقل إدارة مضيق هرمز إلى مرحلة جديدة، مشيراً إلى أنه لا ينبغي الظن أن إعلان المفاوضات مع العدو يعني الاستغناء عن وجود شعبنا بالساحات، على حد قوله.

واستطرد: "نقول لجيراننا إنكم تشهدون معجزة فكونوا في المكان الصحيح واحذروا وعود الأعداء الكاذبة"، مبيناً أن "بلاده تنتظر رد الفعل المناسب من الجيران الجنوبيين تجاه إيران".

وتابع خامنئي، قائلاً: "شعبنا خرج منتصرا في الميدان وبات واضحاً أن إيران قوة عظيمة"، مضيفاً أن "إيران تعتبر جميع جبهات المقاومة كياناً موحداً".

كما أكد أن إيران عازمة على الثأر لمرشدها الأعلى الراحل ولشهدائها، لافتاً إلى أن الأفق الذي ينتظر الشعب الإيراني يبشر بظهور مرحلة مهيبة ومفعمة بالعزة.

وقتل المرشد الإيراني السابق علي خامنئي في 28 فبراير/شباط 2026، في اول يوم من بدأ العملية العسكرية "الأميركية - الإسرائيلية"، ضد إيران.