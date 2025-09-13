بعد 20 شهراً من الحرب.. بكتيريا قاتلة تجتاح مستشفيات غزة

شفق نيوز- غزة

يواجه قطاع غزة تهديدا صحيا جديدا، مع انتشار بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية، وسط نقص شديد في الإمدادات الطبية، وذلك بعد أكثر من 20 شهرا من الحرب المستمرة وتدهور التغذية بين السكان.

وأظهرت دراسة حديثة استندت إلى أكثر من 1300 عينة من مستشفى الأهلي، أن "ثلثي العينات تحتوي على بكتيريا متعددة المقاومة للأدوية، ما يزيد خطر الأمراض الشديدة، انتقال العدوى، الوفيات، وعمليات البتر".

ووصف أحد مؤلفي الدراسة التي نشرت في مجلة "لانسيت" الطبية، بلال عرفان، النتائج، بأنها "مقلقة للغاية"، مشيرا إلى "صعوبة معرفة حجم الكارثة بسبب تدمير معظم المختبرات ومقتل الطاقم الطبي".

وتفاقمت الأزمة في غزة نتيجة تدمير نظام الرعاية الصحية، وأنظمة الصرف الصحي، فضلا عن توقف التخلص من القمامة، وانتشار الجوع بين 2.3 مليون نسمة، مما يجعل السكان أكثر عرضة للإصابة بالعدوى.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن "غزة تحتاج إلى تخزين عاجل للإمدادات الطبية، مشيرة إلى نفاد أكثر من نصف الأدوية وقيود دخول المستلزمات الإنسانية بسبب الإجراءات الإسرائيلية المعقدة".

وأوضح ممثل المنظمة، ريك بيبركورن، أن "50% فقط من المستشفيات و38% من مراكز الرعاية الصحية تعمل جزئيا في غزة، مع نسب إشغال سريرية عالية تصل إلى 240–300% في مستشفيي الشفاء والأهلي".

وحذر الباحثون في الدراسة، من أن "البكتيريا المقاومة للمضادات ستزداد خطورة، ما لم يتوقف الاستهداف الإسرائيلي للمستشفيات والمختبرات ومحطات المياه، مع تفاقم الوضع بسبب التلوث وغياب برامج التحصين المناسبة".