بعد يوم من استئنافه.. إيران تعيد إغلاق مجالها الجوي جزئياً وتوضح السبب

شفق نيوز – طهران

قررت السلطات الإيرانية، يوم الأربعاء، إعادة إغلاق مجالها الجوي أمام رحلات العبور الدولية في مناطقها الغربية والوسطى، بعد يوم واحد من استئنافه.

وذكرت وزارة الطرق والتطوير العمراني الإيرانية، في بيان، أنه بناءً على قرار لجنة التنسيق في منظمة الطيران المدني الإيرانية، ومع الأخذ في الاعتبار التقييمات الأمنية الراهنة، تقرر إغلاق المجال الجوي في المناطق الوسطى والغربية من البلاد أمام رحلات العبور الدولية.

كما قررت الوزارة تمديد تعليق الرحلات الداخلية والدولية من وإلى المناطق الشمالية والجنوبية والغربية، بما في ذلك طهران وتبريز، حتى الخميس الساعة 14:00 بالتوقيت المحلي (3:30+ تغ).

وأشارت الوزارة، إلى أن المجال الجوي في المناطق الشرقية من البلاد لا يزال مفتوحاً أمام جميع الرحلات.

وأمس الثلاثاء، أعلن المتحدث باسم وزارة الطرق والتطوير العمراني مجيد إهوان، أن المجال الجوي في المناطق الوسطى والغربية مفتوح أمام رحلات العبور الدولية قبل صدور قرار الإغلاق الأخير.

وفي 13 حزيران/ يونيو الماضي، شنت إسرائيل هجوماً على إيران، فيما ردت الأخيرة بإطلاق صواريخ على تل أبيب، وفي 22 من الشهر نفسه شاركت الولايات المتحدة باستهداف منشآت إيران النووية فردت طهران بقصف قاعدة "العديد" في قطر، ثم أعلنت واشنطن في 24 من الشهر ذاته وقفاً لإطلاق النار بين تل أبيب وطهران بعد تصعيد استمر 12 يوماً.