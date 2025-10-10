بعد وقف الحرب في غزة.. ترمب يزور إسرائيل الاثنين المقبل

شفق نيوز- الشرق الأوسط

كشفت القناة الإسرائيلية الـ12، يوم الجمعة، عن تفاصيل جديدة عن زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإسرائيل.

وذكرت القناة، أنه "سيصل ترمب إلى مطار بن غوريون يوم الإثنين الساعة الـ 9:20 صباحًا عشية عيد (سيمحات توراه)، حيث سيتم استقباله ثم سيلقي كلمة في الكنيست".

وأضافت: "بعد خطابه في الكنيست. سيغادر دون أي اجتماعات أو مراسم خاصة".

وسادت حالة من التأهب والترقب في إسرائيل قبيل زيارة ترامب، نظرًا لمساهمته الكبيرة في التوصل إلى الاتفاق، بما في ذلك من جانب عائلات الرهائن.

وكتبت عائلات الرهائن إليه، الليلة الماضية، في رسالة موجهة إلى الرئيس الأميركي، تتضمن دعوة لإلقاء كلمة في ساحة الرهائن "هاتوفيم": "سيكون شرفًا لنا أن توافق على لقائنا خلال زيارتك القادمة لإسرائيل. قد يكون هذا أحد أكبر مظاهر الدعم في تاريخ إسرائيل لصديق وحليف".

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأميركي أنه سيزور مصر لحضور مراسم توقيع اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة.

وقال ترمب، للصحفيين في واشنطن: "أنهينا الحرب في غزة، وسنسعى إلى استعادة الرهائن يوم الإثنين أو الثلاثاء.. وهذا اليوم سيكون سعيدا".

وأضاف: "سنحاول التوجه إلى المنطقة ونحن نعمل على تحديد التوقيت، سنتوجه إلى مصر، حيث سيكون هناك توقيع الاتفاق بشكل رسمي".

وقبل هذه الكلمة، كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره الأميركي ترمب.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بأن السيسي وجه التهنئة لترامب لنجاح جهوده الحثيثة في وقف الحرب في قطاع غزة، مبدياً تقديره البالغ لشخص الرئيس الأميركي، ولحرصه على وقف الحرب في القطاع.

من ناحيته، أعرب الرئيس ترمب عن سعادته البالغة بهذا الإنجاز التاريخي، وبصداقته الوطيدة مع السيسي، مشيراً إلى أن الأنظار كانت تتجه نحو مصر خلال الأيام الماضية لمتابعة تطورات مفاوضات شرم الشيخ والتوصل إلى اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة.

وأشار الرئيس المصري في هذا الصدد إلى أن "التوصل إلى الاتفاق هو إنجاز تاريخي، وأن ذلك تحقق لحرص وسعي الرئيس ترامب وجهوده الصادقة لتحقيق السلام"، مؤكدا أن "ترمب يستحق بناء على ذلك وعن جدارة الحصول على جائزة نوبل للسلام".