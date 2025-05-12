بعد هدوء مؤقت خلال استلام أليكسندر.. إسرائيل تستأنف هجماتها على غزة

شفق نيوز/ استأنف الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، هجماته على قطاع غزة بعد هدوء مؤقت استمر لساعات بسبب إطلاق سراح الأسير الأمريكي الإسرائيلي الجندي عيدان ألكسندر، وفق الإذاعة العسكرية الإسرائيلية.

ونفذ الجيش الإسرائيلي قصفاً مدفعياً واسعاً على مناطق متفرقة من قطاع غزة، من بينها المناطق الشرقية والمناطق الشمالية لمدينة بيت لاهيا.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم، تسلمه رسمياً الأسير الأمريكي الإسرائيلي عيدان ألكسندر من الصليب الأحمر وأكد أنه يتمتع بصحة جيدة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن "وحدة نخبوية" من الجيش في هذه الأثناء ترافق عيدان أليكسندر في طريقه إلى إسرائيل، مشيراً إلى أنه سيخضع لتقييم طبي أولي ويلتقي مع أفراد عائلته.

وكان الناطق العسكري باسم كتائب "القسام" أبو عبيدة، أعلن في وقت سابق من اليوم، الإفراج عن الجندي الإسرائيلي الحامل للجنسية الأمريكية عيدان ألكسندر، الذي تحتجزه "حماس" في غزة منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023.