بعد هجوم "داعش".. اعتقال 5 مشتبه بهم بعملية أمنية واسعة في تدمر

شفق نيوز- دمشق

أعلنت وزارة الداخلية السورية، مساء اليوم الأحد، عن اعتقال خمسة مشتبه بهم خلال عملية أمنية واسعة النطاق في مدينة تدمر، على خلفية الهجوم الذي نفّذه عنصر تابع لتنظيم "داعش"، يوم أمس.

وذكرت الوزارة في بيان، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن العملية نُفّذت بالتنسيق مع جهاز الاستخبارات العامة وقوات التحالف الدولي، وبالاستناد إلى معلومات استخبارية دقيقة، وأسفرت عن إلقاء القبض على خمسة أشخاص مشتبه بهم، تم إخضاعهم للتحقيق فوراً.

وأضافت أن الأجهزة الأمنية ستواصل ملاحقة التنظيمات الإرهابية، مبينةً أن استهداف مؤسسات الدولة لن يمر دون رد، وأنها تمتلك الجاهزية اللازمة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

وأمس السبت، أعلن الجيش الأميركي عن مقتل جنديين ومترجم مدني أميركي وإصابة ثلاثة آخرين بهجوم مسلح نفذه تنظيم "داعش" قرب مدينة تدمر وسط سوريا، خلال اجتماع مع قادة محليين ضمن عمليات مكافحة التنظيم، فيما أكدت "البنتاغون" استمرار التحقيق، وحجب هويات الضحايا مؤقتاً حتى إخطار أقاربهم.

وفيما تبنى تنظيم "داعش" الهجوم "وفق منصات مقربة من التنظيم"، علّق الرئيس الأميركي دونالد ترمب، على الهجوم، وأكد "سنشن هجوما انتقاميا ضد داعش".