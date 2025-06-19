إيران وإسرائيل تتبادلان الوعيد بعد هجمات عنيفة.. نتنياهو وكاتس يلمحان لخامنئي

شفق نيوز/ تبادل كل من إسرائيل وإيران، اليوم الخميس، الوعيد جراء تصاعد الهجمات بين الجانبين لليوم السابع على التوالي، مؤكدين مواصلة الصراع والضربات العسكرية الجوية بينهما.

وكتب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عبر "إكس - تويتر"، إنه "ستواصل إيران ممارسة حقها في الدفاع عن نفسها بعزة وبسالة وسنجعل المعتدي يندم على خطأه الفادح ويدفع الثمن" متهما إسرائيل عدوة بلاده اللدودة بالسعي إلى "توسيع رقعة النيران في المنطقة وأبعد من ذلك".

من جهته قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن "الطغاة الإرهابيين" في طهران سيدفعون الثمن، تعليقًا على الهجمات التي شنتها إيران صباحًا، وشملت أهدافًا مدنية منها مستشفى في تل أبيب.

وأضاف أن "الطغاة الإرهابيين" في إيران أطلقوا هذا الصباح صواريخ على مستشفى سوروكا في بئر السبع وعلى سكان مدنيين في وسط إسرائيل.

وأطلقت إيران نحو 30 صاروخًا باتجاه جنوب ووسط البلاد، فيما أعلن التلفزيون الإيراني أن هجومًا مزدوجًا بالصواريخ والطائرات المسيرة شنته إيران على إسرائيل.

ووصفت إذاعة الجيش الإسرائيلي الهجوم الإيراني بأنه الأكبر خلال الـ48 ساعة الماضية.

وفي السياق هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بأن المرشد الإيراني اية الله علي خامنئي "سيتحمل المسؤولية" بعد الهجوم الصاروخي الذي أصاب مستشفى في جنوب الدولة العبرية، مؤكدا أنه أوعز بـ"تكثيف الضربات" على إيران.

وقال كاتس في بيان: "هذه بعض من أخطر جرائم الحرب، وخامنئي سيتحمل المسؤولية عن أفعاله".

وأضاف: "أمرنا (رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وأنا) الجيش بتكثيف الضربات ضد الأهداف الاستراتيجية في إيران وضد البنية التحتية للطاقة في طهران من أجل القضاء على التهديدات ضد دولة إسرائيل وهزيمة" النظام الإيراني.

تعرضت مستشفى سوروكا الرئيسية بجنوب إسرائيل، الخميس، لإصابة مباشرة من صاروخ إيراني، مما تسبب في " ضرر بالغ".

وذكر رجال الإنقاذ أن هجوما إيرانيا بالصواريخ استهدف إسرائيل، بما في ذلك "إصابة مباشرة" لمبنى مستشفى سوروكا.

وقال متحدث باسم مستشفى سوروكا في بئر السبع إن المستشفى تعرضت "لضرر بالغ" في أجزاء مختلفة، مضيفا أن أشخاصا أصيبوا في الهجوم. وطالب المستشفى الأشخاص بعدم القدوم إليها لتلقى العلاج.

وأفادت وسائل إعلامية إسرائيلية بأن مواد خطيرة تسربت جراء استهداف مستشفى "سوروكا" في بئر السبع بالنقب بصواريخ إيرانية.

وحسب صحيفة "معاريف" فإنه عقب الهجوم الصاروخي الإيراني الذي أصاب المستشفى تم الاشتباه في تسرب مواد خطرة، في الطابق العلوي من المبنى، وقد بدأت الشرطة بإجلاء السكان من موقع الحادث.

من جانبه، أعلن الإسعاف الإسرائيلي عن 30 مصابا على الأقل جراء سقوط صواريخ على مناطق عدة في إسرائيل.