بعد نقض سابق.. إيران تصدّق إعدام ناشطة كوردية بارزة

شفق نيوز- طهران

أفادت وسائل إعلام إيرانية، يوم السبت، بأن المحكمة العليا صدّقت حكم الإعدام الصادر بحق الناشطة العمالية البارزة شريفة محمدي، الذي أصبح قطعياً.

ونقلت صحيفة "شرق" عن محامي الدفاع، أمير رئیسیان، قوله: "رغم أن هذه الهيئة القضائية كانت قد نقضت الحكم في وقت سابق بسبب وجود إبهامات وإيرادات قانونية، فإنها صدّقت، اليوم، على حكم الإعدام وأصبح قطعياً غير قابل للطعن".

وفي 12 من تشرين الأول/ أكتوبر 2024، ذكرت تقارير لوسائل إعلام رسمية أن المحكمة العليا نقضت الحكم وأعادت الملف إلى محكمة موازية لإعادة النظر فيه.

وكانت السلطات الأمنية قد اعتقلت، في كانون الأول/ ديسمبر 2023، الناشطة شريفة محمدي في مدينة رشت شمالي إيران، واتهمتها بالانتماء إلى جماعة "كومله" أحد الأحزاب الكوردية المعارضة للنظام الإيراني.

وفي 4 من تموز/ يوليو 2024، حُكم على الناشطة العمالية شريفة محمدي بالإعدام من قبل الفرع الأول لمحكمة "الثورة الإسلامية" في مدينة رشت شمالي إيران، بتهمة "الفتنة" أو "التمرد المسلح ضد النظام" بحق السجينة السياسية المحتجزة في سجن لاكان في رشت.