بعد نشرها مسيرة مؤيدة للنظام الإيراني.. حملة مقاطعة واسعة ضد "هدى بيوتي"

شفق نيوز- متابعة

أطلق العشرات من المدونين ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي حملة واسعة لمقاطعة منتجات "هدى بيوتي" لمستحضرات التجميل بعدما نشرت مالكتها مسيرة مؤيدة للنظام الإيراني.

وقامت سيدة الأعمال العراقية الأميركية، هدى قطان، مؤسسة العلامة التجارية العالمية للمستحضرات التجميلية "هدی بيوتي"، بنشر مقطع مصور لمسيرة مؤيدة للنظام الإيراني تضمنت مشاهد لحرق صور رضا بهلوي، نجل شاه إيران السابق، وصور الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وهو ما أثار موجة غضب وردود فعل في أوساط الإيرانيين.

وقامت عشرات المدونين وآلاف المستخدمين بالتخلص من منتجات العلامة التجارية وتوثيق ذلك بمقاطع فيديو، وسط دعوات مكثفة لمقاطعة شاملة لمنتجات "هدى بيوتي".

واعتبر المعارضون الإيرانيون مشاركة قطان للفيديو بمثابة مساندة للحكومة وتجاهل لممارسات الحكومة ضد المحتجين الإيرانيين، ودعا المعارضون إلى مقاطعة منتجات هدى.

بدورها، ردت قطان على الانتقادات وقالت إنها تتعاطف مع كثير من الناس في إيران وإنها ليست مؤيدة للنظام، لكنها بنفس الوقت لا تعرف الكثير عنه.

من جانبها، قالت وزيرة الخارجية الفنلندية، إيلينا فالتونين، إن الشعب الإيراني أثبت شجاعته وإرادته الراسخة بوضوح من خلال المطالبة بمستقبل حر وكريم، مؤكدة أن المسؤولين في إيران يجب أن يخضعوا للمساءلة عن أفعالهم.

وفي تدوينة نشرتها عبر حسابها على منصة "إكس"، وجهت فالتونين انتقادات حادة لطهران، قائلة إن "السلطات الإيرانية مسؤولة عن مقتل آلاف المواطنين والقمع العنيف للمجتمع".

وأضافت أن المسؤولين الإيرانيين "لا يستحقون أي نوع من التعاطف، بل يجب أن يخضعوا للمساءلة والمحاسبة على أفعالهم".