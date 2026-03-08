بعد إنزال الجمعة.. حزب الله يقول إنه أحبط محاولة إسرائيلية جديدة شرق لبنان

شفق نيوز- بيروت

قال حزب الله، فجر الاثنين، إن مقاتليه تصدوا لمحاولة إنزال إسرائيلية جديدة في منطقة النبي شيت بشرق لبنان، بعد يومين من عملية مماثلة أقرت إسرائيل بتنفيذها في المنطقة نفسها في إطار البحث عن رفات الطيار الإسرائيلي المفقود رون أراد.

وأضاف الحزب في بيان أن مقاتليه رصدوا عند الساعة 00:10 نحو 15 مروحية إسرائيلية قال إنها دخلت من الاتجاه السوري وحلّقت فوق السلسلة الشرقية، ولا سيما أجواء جنتا ويحفوفا والنبي شيت وعرسال ورأس بعلبك، قبل أن تُنزل قوة مشاة في سهل سرغايا تقدمت باتجاه الأراضي اللبنانية.

وقال إن مقاتليه تصدوا للمروحيات والقوة المتسللة "بالأسلحة المناسبة"، وإن الاشتباك كان لا يزال مستمراً حتى صدور البيان.

وكان الجيش الإسرائيلي قد قال يوم الجمعة إن قواته نفذت عملية محمولة جواً قرب النبي شيت للبحث عن مؤشرات تتصل برون أراد، الذي فُقد في لبنان عام 1986، لكنه أضاف أنه لم يعثر على نتائج مرتبطة به.

وقال حزب الله آنذاك إنه أطلق النار على قوة إسرائيلية أُنزلت من أربع مروحيات قرب البلدة، بينما قال الجيش الإسرائيلي إن أياً من قواته لم يُصب.

وأعقبت العملية السابقة غارات إسرائيلية مكثفة على منطقة النبي شيت، قالت وزارة الصحة اللبنانية إنها أودت بحياة 41 شخصاً خلال 24 ساعة، بينهم ثلاثة من عناصر الجيش اللبناني.