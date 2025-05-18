بعد أنباء مقتله.. ما مصير زكريا السنوار؟

شفق نيوز/ كشف مصدر طبي، يوم الأحد، أن زكريا السنوار، أصيب بجراح بالغة، إلا أنه ما زال على قيد الحياة، وذلك بعد إعلان وسائل إعلام إسرائيلية مقتله، في المخيم الجديد بالنصيرات في غزة.

وقال المصدر، وفقا لما نقلت "إرم نيوز"، إن أعضاء زكريا السنوار الحيوية عادت للعمل، ليتم نقله إلى قسم العناية المركزة في مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة.

وأوضح أن 3 من أنباء السنوار قتلوا في القصف.

وكان الجيش الإسرائيلي، استهدف زكريا السنوار، وهو شقيق القياديين البارزين في حركة حماس يحيى ومحمد السنوار، بعد قصف منزل كان داخله في مخيم النصيرات.

يذكر أن المؤرخ زكريا السنوار، هو شقيق رئيس المكتب السياسي السابق لحماس يحيى السنوار، الذي قتلته إسرائيل في رفح تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، كما أنه شقيق محمد السنوار، قائد الجناح العسكري للحركة والذي قالت تقارير إسرائيلية إنه تم استهدافه قبل أيام بعد قصف نفق، دون تأكيد مصيره.

وكان زكريا السنوار، يعمل في تدريس التاريخ بالجامعة الإسلامية في غزة، وهي الجامعة التي انطلق منها غالبية قادة حركة حماس، وعملت بها الشخصيات الأكاديمية الذين تقلدوا مناصب فيها لاحقًا.