بعد مواجهات عنيفة.. باكستان تعلن عن محادثات مع "طالبان" في قطر

شفق نيوز- إسلام آباد

أعلن التلفزيون الرسمي الباكستاني، يوم السبت، أن وفدًا باكستانيًا سيتوجه السبت إلى لإجراء محادثات مع حركة طالبان الأفغانية، بينما تسجّل بين البلدين مواجهات عنيفة عند الحدود.

وقال التلفزيون الباكستاني العام "بي تي في": "يتوجه وزير الدفاع خواجة آصف ومدير الاستخبارات اللفتنانت جنرال عاصم ملك اليوم إلى الدوحة لإجراء مباحثات مع طالبان الأفغان".

وشنت ضربات على الأراضي الأفغانية مساء الجمعة؛ ما أدى إلى مقتل 10 مدنيين على الأقل، بعد ساعات على انتهاء هدنة من 48 ساعة بين البلدين الجارين، بحسب وكالة "فرانس برس".

وكان البلدان توصلا، الأربعاء الماضي، إلى هدنة بعد اشتباكات دامية استمرّت أياماً، قبل أن يعود التوتر الجمعة، إذ قالت باكستان إنها ستستمر 48 ساعة، بينما قالت أفغانستان إن استمرارها يتوقف على عدم خرقها من الجانب الآخر.