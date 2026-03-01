بعد مقتل باكبور.. اللواء أحمد وحيدي يتولى قيادة الحرس الثوري الإيراني

شفق نيوز- طهران

تداولت وسائل إعلام إيرانية، يوم الأحد، أنباء عن تولي اللواء أحمد وحيدي نائب قائد قوات الحرس الثوري الإيراني مهام قيادة القوات رسميا.

وتأتي هذه الأنباء عقب مقتل سلفه اللواء محمد باكبور في الغارات الجوية الإسرائيلية والأميركية التي استهدفت مواقع عسكرية في طهران صباح أمس السبت.

وأكدت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، "مقتل باكبور، إلى جانب كبير مستشاري المرشد الراحل علي خامنئي وعلي شمخاني"، فيما أشارت وكالة "الأخبار العاجلة" إلى أن "وحيدي تسلم قيادة الحرس فور تأكيد اغتيال باكبور".

ويعد اللواء أحمد وحيدي، المولود في شيراز عام 1958، من أبرز الوجوه الأمنية والعسكرية في إيران، إذ جمع بين خبرة ميدانية عميقة وسيرة أكاديمية رفيعة تشمل درجة الدكتوراه في العلوم الاستراتيجية.

وقد شغل منصب أول قائد لـ"فيلق القدس" بين عامي 1988 و1997، وتولّى لاحقا حقيبة الدفاع في حكومة أحمدي نجاد، ثم وزارة الداخلية في حكومة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي.

وكان المرشد خامنئي قد عينه نائبا للقائد العام للحرس الثوري في الحادي والثلاثين من كانون الأول/ ديسمبر 2025، قبيل اندلاع الهجمات بأسابيع.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد عسكري متسارع في المنطقة، عقب إعلان وسائل إعلام إيرانية رسمية مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي خلال هجمات صاروخية أميركية وإسرائيلية استهدفت مواقع داخل إيران، والتي أسفرت أيضاً عن مقتل عدد من كبار الضباط، بينهم قائد الحرس الثوري الإيراني محمد باكبور.

وأعلنت طهران الحداد لمدة 40 يوماً، وسط ترقب لردود الفعل الرسمية المقبلة، في وقت تشهد فيه المنطقة توترات غير مسبوقة.