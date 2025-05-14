بعد لقائه ترامب.. الشرع يعلن البدء بالخطوات المقبلة لسوريا

شفق نيوز/ أكد الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، مساء الأربعاء، أن بلاده لن تكون إلا ساحة للسلام.

جاء ذلك في كلمة له عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، رفع العقوبات عن سوريا.

وذكر الشرع، أن المستقبل الواعد لسوريا بدأ الآن، مضيفاً: "اليوم بدأت مسيرة سوريا الحديثة".

وشدد بأنه "لن يسمح بتقسيم سوريا، وأن هذا البلد لكل أبنائه من مختلف الطوائف"، مضيفا "‏فرحتنا ليست فقط لرفع العقوبات بل بوحدة الشعوب العربية ووقوفها إلى جانبنا".

وأكد على أن سوريا "مرت بمرحلة مأساوية في تاريخها الحديث تحت حكم النظام الساقط"، مبينا: "خلال الأشهر الستة الماضية وضعنا أولويات لعلاج الواقع المرير الذي كانت تعيشه سوريا".

وأضاف: "نجحنا في فتح أبواب مغلقة ومهدنا الطريق لعلاقات استراتيجية مع الدول العربية والغربية".

كما أكد قائلاً "ملتزمون بتعزيز المناخ الاستثماري ونرحب بجميع المستثمرين وندعوهم إلى الاستفادة من الفرص المتاحة".

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، بدء عملية رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، وذلك بعد تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن رفع العقوبات عن سوريا، بناءً على طلب ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان.

وقال ترامب، في حديثه من الرياض، إنه اتخذ قرار رفع العقوبات بعد مناقشة هذا الملف مع بن سلمان، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه الخطوة هو منح السوريين فرصة جديدة.