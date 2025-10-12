بعد أكثر من 60 عاماً.. سوريا تسلم إسرائيل رفات إيلي كوهين

شفق نيوز- الشرق الاوسط

رجحت مصادر إعلامية إسرائيلية، يوم الأحد، أن تستلم تل أبيب رفات الجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهين المدفون في سوريا.

وذكرت وسائل الإعلام، أن سوريا تعمل الآن على تسليم رفات الجاسوس إيلي كوهين إلى إسرائيل، وذلك بعدما تسلم الموساد وثائق سرية تخص العميل الراحل.

وفقا للقناة 12 الإسرائيلية، قد تتسلم إسرائيل قريبا جثمان الجاسوس الراحل إيلي كوهين، بعد أكثر من 60 عاماً على إعدامه شنقا.

وأُعيدت أكثر من ألفي وثيقة وصورة وممتلكات تخص إيلي كوهين من سوريا إلى إسرائيل، في أيار/ مايو الماضي، في عملية سرية للموساد.

وكانت إسرائيل قد أعلنت في أيار/ مايو الماضي، استعادة 2500 وثيقة وصورة وأغراض شخصية للجاسوس الإسرائيلي في عملية سرية قام بها الموساد، وبحسب المعلومات فقد أخذت من الأرشيف السوري الرسمي الذي يضم آلاف الأدلة التي احتفظت بها قوات الأمن السورية بشكل سري للغاية على مدى عشرات السنين.

كما سلمت حكومة دمشق أرشيف إيلي كوهين، "كإشارة من الحكومة ولفتة من الرئيس السوري الشرع إلى إسرائيل والولايات المتحدة".

وجُند كوهين، من قبل الموساد ووصل إلى مهمة في سوريا كرجل أعمال حمل اسم "كمال أمين ثابت"، ونجح في إقامة علاقات وثيقة مع شخصيات سياسية وعسكرية رفيعة المستوى في البلاد قبل أن يُكشَف أمره.

بعد ذلك، أُعدِم في ساحة المرجة في وسط دمشق في 18 أيار 1965، وبعد إعدامه، أخفت السلطات السورية مكان دفنه.